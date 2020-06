Send til din ven. X Artiklen: Hvem manipulerer i Vallensbæk? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem manipulerer i Vallensbæk?

Sydkysten debat - 27. juni 2020

DEBAT: Vi har aldrig kunnet få de konservatives glansbillede af økonomien i Vallensbæk til at hænge sammen med virkeligheden. Men de færreste borgere har ressourcerne til selv at dykke ned i tallene. Derfor lavede vi en ganske omfattende benchmark-analyse af Vallensbæks og de 7 andre vestegnskommuners økonomi, baseret på kommunernes egne indberetninger til Indenrigsministeriet. Og resultatet er ikke gunstigt for Vallensbæk, der konsekvent kommer ud på sidstepladsen blandt vestegnskommunerne, specielt når vi ser på kerneservice over for borgerne og kommunens gæld med videre! Det er ikke et glansbillede, der dukker op, men et skræmmebillede! Enhver kan i let overskuelig form overbevise sig om rigtigheden heraf på www.vallensbæklisten.dk.

Men efterhånden kender vi den uredelige kommunikationstaktik, som de konservative har lært på deres partikursus. Derfor overrumpler den ikke længere:

Først tillægges folk fordrejede synspunkter, som de ikke har. I dette tilfælde beskylder borgmesteren os for at have 'kaldt Vallensbæk for en økonomisk fattig kommune'. Det har vi jo aldrig sagt!

Vi har derimod påvist, at Vallensbæk er rutsjet ned fra den øverste tredjedel i 2007 til den fattigste tredjedel i dag blandt hovedstadsområdet 34 kommuner, og det har vi belyst ved at bruge kommunens egne indberetninger til Indenrigsministeriet. I Henrik Rasmussens tid er det således gået kraftigt tilbage for kommunen, blandt andet på grund af de hovedløse boligbyggerier. Og det er jo en ganske anden historie end beretningen om, at han egenhændigt har reddet kommunens økonomi, hvilket man passende kunne kalde ren manipulation.

Heller ikke med hensyn til gælden tør borgmesteren sige sandheden. En ansvarlig ledelse ville aldrig 'redde kommunens økonomi' ved en så kraftig gældsætning, som han er ansvarlig for. Kommunens langfristede gæld er 3-4 gange højere end de 100 mio kr., han nævner til skolerenoveringerne. Så hvem manipulerer her?

Det næste punkt i kommunikationen er altid gentagelsen af de samme urigtige 'glansbilleder': "Vi leverer nogle af landets bedste servicetilbud, skoler, institutioner og på ældreområdet". Det lyder godt, men det har desværre ingen forbindelse til virkeligheden! Vallensbæk bruger færrest penge og leverer den dårligste service af alle vestegnskommunerne.

Servicen er faktisk så dårlig, at kommunen typisk må betale Rambøll for at lave undersøgelser, der skal overbevise forældre etc. om at de skam har grund til at være tilfredse. Men som bekendt er end ikke denne metode længere tilstrækkelig, nu hvor børnenes karakterer i Vallensbæks skoler nu ligger i den dårligste tredjedel på landsplan. Det kan heller ikke manipuleres væk, at der er for få pædagoger i daginstitutionerne og at personalet presses for hårdt. Velbeslåede og velfungerende ældre klarer sig, men mindre heldige ældre har det skidt, hvis de ikke ligefrem presses ud af kommunen.

Og vi må høre på, at det er nødvendigt at udvikle kommunen, det vil sige bebygge hver eneste grønne plet med underlødige boligprojekter, selv om erfaringerne fra de sidste 10-15 år er skræmmende. I dag har vi faktisk nået et punkt, hvor de fleste af borgmesterens projekter ville kunne erklæres ulovlige, fordi planlovsregelsættet, miljøgrænseværdier med videre overtrædes. Det ses af den aktuelle nævnsafgørelse vedr. tivoliseringen af strandparken og af Planklagenævnets kendelse, der har givet vores klage over højhusbebyggelsen langs Køge Bugt motorvejen opsættende virkning. Derfor bliver vores befrielsesdag næste valgdag, hvor vi forhåbentlig får et andet flertal.

AF Erik Kærgaard Kristensen

Vallensbæklisten