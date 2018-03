Send til din ven. X Artiklen: Frivilligt arbejde giver god mening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivilligt arbejde giver god mening

Sydkysten debat - 11. marts 2018 kl. 17:58

Et bredt politisk flertal i Folketinget har gjort det muligt for efterlønnere og dagpengemodtagere, at de her fra årsskiftet må bruge flere timer om ugen på frivilligt arbejde i eksempelvis den lokale håndboldklub uden at blive trukket i ydelser. Dagpengemodtagere må nu arbejde 10 timer frivilligt om ugen og efterlønsmodtagere 15 timer om ugen.

I Krifa glæder vi os over de lempeligere regler. Vi tror på værdien af et frivilligt engagement, og vi er overbeviste om, at uanset om man er lønmodtager eller ledig, så giver det god mening at engagere sig i frivilligt arbejde. De frivillige er med til at sikre sammenhængskraften i vores samfund.

Krifas Videncenter for God Arbejdslyst udgav sidste år en analyse - God Arbejdslyst Indeks 2017- som viser, at det ikke alene er godt for den generelle arbejdslyst at engagere sig frivilligt. Frivillige oplever også større tilfredshed med mange andre faktorer med betydning for oplevelsen af arbejdslyst. Frivillige i job er f.eks. gladere for deres kolleger, og de oplever større balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Regionsformand for Krifa Midt- og Vestsjælland