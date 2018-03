Fredet kirkejord: 13,50 kr. pr. m2

Menighedsrådet har ellers vedtaget, at kirkejorden skal indgå i et projekt til gavn for alle i Torslunde og Ishøj. Området er fredet i henhold til gældende Lokalplan 1.15. Naboen synes i årevis - jf. de frit tilgængelige luftfotos på Internettet - at have forsøgt at snuppe en del af kirkejorden bid for bid. Snighævd skulle være ulovlig.