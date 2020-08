En trist pensionist

Pensionisthaverne i Hundige har eksisteret i 44 år, haverne havde 40 års jubilæum i sommeren 2016, der blev holdt stor fest og mange gratulanter lagde vejen forbi for at sige Til Lykke, også vor borgmester. Hun havde endda en gavecheck med og ønskede held og lykke for foreningen mange år fremover!