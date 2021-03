Elbusser i Greve - JA TAK

Af Mikkel Witthøft og Heidi Serny Jacobsen, byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet i Greve

På teknik og miljøudvalgsmødet i februar skulle vi drøfte muligheden for at få sat den grønne omstilling af vores buslinjer i gang.

Buslinjerne 120 og 225 skal i udbud, så det er i år, at vi som kommune skal med ombord, hvis det er denne vej, vi vil.

Vi fra Socialdemokratiet er ikke i tvivl; vi vil gerne have emissionsfrie busser.

For det vil betyde, at der ikke vil være nogen partikelforurening, når de kører rundt i vores by, og der vil være mindre støj - både inden- og udenfor bussen.