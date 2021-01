Dialogen ud af krisen

Greve-Solrød kredsen

Igennem den senest tid har verden fundet ud af hvor meget dialogen betyder. Vi har set i USA at dialogen måtte vige sig for de voldelige handlinger ved Capitol Hill. I Hong Kong ser man stadig flere og flere politikere blive retsforfulgt af det kinesiske regime. Men også viger dialogen. Dialog er vores vigtigste vaccine mod den stigende ekstremisme, og det er en meget vigtig vaccine. Politikere verden over ynder at sige at de gerne vil dialogen, men lige så snart det kommer til samtalen er tingene pludselig for svære at forklare det.