Der er intet, der er gratis i offentlig forvaltning

Når det offentlige, herunder kommunerne, udfører en service eller giver et tilbud, så bliver disse finansieret af den skat, som borgerne og virksomhederne betaler. I Solrød Kommune vil der være tale om kommuneskatten. Derfor er det en falsk varebetegnelse, når Solrød Kommune omtaler tilbud og services som værende gratis. I realiteten er kommunens tilbud og services skattefinansieret og bør beskrives og omtales som sådan. Bente og Bent fra kommunen går ikke "gratis" på arbejde, og det er ligeledes ikke "gratis" for kommunen at stille arbejdspladser medvidere til rådighed for Bente og Bent, da både strøm, telefon, kontorplads og IT skal være tilgængelige for dem.