Der er ikke sikkert i Syrien!

Debat: Ved Byrådsmødet, mandag, den 17. maj, stillede Enhedslisten i Greve forslag om, at vi skal tage medansvar for vores syriske medborgere ved at henvende os til Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye, fordi regeringen mener, at det er trygt i Syrien, og at vi derfor skal sende syriske flygtninge tilbage til Assad regime.