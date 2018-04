Debat: Wennerwald og arveafgiften

Når regions- og byrådsmedlem John Wennerwald (S) i Sydkysten den 17/4 går ind for en bevarelse af arveafgiften/boafgiften på 15 procent, får han desværre kun en del af arveafgiften/boafgiften med. Wennerwald skriver, at bundfradraget korrekt udgør kroner 289.000 og arveafgiften for beløb derudover er 15 procent. Wennerwald glemmer, at denne sats kun gælder tæt beslægtede for eksempel børn, der arver efter forældre. Er der tale om ubeslægtede eller arvtagere længere ude i familien for eksempel søskende betales yderligere 25 procent i afgift, således at den samlede afgift kommer op i en størrelsesorden på 34 - 36 procent. Her kan de fleste se uretfærdigheden i, at penge, der allerede er beskattet, belastes yderligere med denne meget voldsomme boafgift.