Debat: Vi skal turde at lave niveauinddelt undervisning

Sydkysten debat - 22. oktober 2021 kl. 21:29 Kontakt redaktionen

Casper Wayert

Byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Greve

Vi skal turde at lave niveauinddelt undervisning

I vores folkeskole har vi nogle faglige udfordringer, som gør at rigtig mange elever går ud af folkeskolen, med alt for dårlige kundskaber inden for dansk, matematik og engelsk. Specielt i matematik ser det slemt ud, og det er et problem som bare vil blive større i takt med at det danske arbejdsmarked bliver mere specialiseret. Inden for mange af de typer jobs vi kommer til at stå og mangle i fremtiden, der er matematik en vigtig komponent i den uddannelse der passer til jobbet.

Derfor mener jeg at vi skal turde at sætte alt ind på differentieret undervisning. Vi er nødt til at erkende at vi ikke længere kan fortsætte med at undervise ud fra laveste fællesnævner. Laveste fællesnævner betyder at de fagligt stærke elever går i stå med deres faglige udvikling, samtidig med at de elever der har faglige udfordringer i nogle fag, aldrig får udløst deres potentiale, da mange af de elever måske sidder dag efter dag og intet får ud af undervisningen.

Niveauinddelt undervisning skal ikke ses som et forsøg på at inddele eleverne i A og B hold. Det skal heller ikke tolkes som et slag oveni hovedet på nogle elever. Tværtimod så skal det ses som et nyt system, som vil tilgodese alle elevers behov.

Med niveauinddelt undervisning vil man derfor både styrke fagligheden og øge trivslen blandt eleverne, som ikke længere enten skal sidde og kede sig, eller sidde og være frustreret fordi der bliver talt hen over hovedet på en.