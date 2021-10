Debat: Vi skal stille krav til udlændinge

Om vi vil det eller ej, så er Danmark et land som er attraktivt for flygtninge og migranter. Nogle mener at vi som Kommune blot skal afvise disse mennesker "i døren", men dette tillader staten ikke, da de pålægger landets kommuner hvem vi skal modtage og hvor mange. Derfor mener jeg at vi skal stille krav til dem der kommer her, om det er permanent eller ej. For at modtage ydelser, skal man som det første på arbejdsmarkedet, men man skal også lære det danske sprog. Dette burde ikke engang være krav, men helt almindelig sund fornuft.