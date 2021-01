Debat: Vi skal sikre et godt læringsmiljø for elever

I Sydkysten i december måned kunne man læse, at Greve udmærker sig ved, at have et sygefravær som ligger over landsgennemsnittet pr. lærer i vores folkeskoler. Det skal vi gøre noget ved og arbejde på at få nedbragt sygefraværet og brugen af vikarer. I Socialdemokratiet har vi en målsætning om, at alle børn skal blive så dygtige som muligt og trives, når de går i skole. Det kræver, at vores lærer trives på skolerne. Trivslen kan vi blandt andet øge ved, at sikre gode arbejdsvilkår for lærerne, hvor de ikke føler sig stressede i dagligdagen. En mindre stressede hverdag kan være med til at sænke sygefraværet. Vores skoler i Greve skal være et attraktivt sted at arbejde. Derfor skal vi ansætte flere lærer, og sænke undervisningstimetallet, som vil frigive mere tid til forberedelse. Det vil give lærerne endnu bedre faglige forudsætninger, og sikre bedre kvalitet i undervisningen, og samtidig mere tid til at løfte eleverne fagligt. En win win situation for både lærer og elever. Med flere lærer og en tolærerordning vil der også være mere tid til den enkelte elev og samtidig flere hænder til inklusionsbørnene. Vi skal gøre alle elever klar til videre uddannelse, og sikre et godt læringsmiljø, der kan rumme og udfordre alle elever uanset niveau. Det starter med et godt arbejdsmiljø, hvor vores lærer trives. Det vil jeg arbejde for i Greve byråd.