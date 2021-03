Debat: Vi skal bekæmpe motorvejsstøjen i Greve

Greve har desværre været fuldstændig fraværende i bekæmpelsen af støjproblemer. Derfor glæder det mig, at vi er tre partier Socialdemokratiet, Enhedslisten og Konservative som er gået sammen og har fremsat et forslag til byrådet om at nedsætte et støjudvalg, hvor vi får repræsentanter fra grundejerforeningerne langs motorvejen med, fagpersoner som har forstand på, hvordan vi får implementeret støjdæmpende initiativer som virker - samt overvejer at indgå i Gate-21 samarbejdet igen.

Greve har siddet på hænderne, og imens jeg har været med til at forhandle en støjpulje på 1.6 milliarder kroner ind i trafikaftalen 2019, hvor Konservative stod fuldstændig alene med det ønske. Jeg var glad for det lykkes dengang, siden er der kommet ny regering, så trafikforhandlingerne starter forfra igen. Men en ting er sikkert, der skal gøres mere i Greve. Derfor er jeg meget glad for, at Socialdemokratiet, Enhedslisten og Konservative går sammen om at få gjort noget for alvor ved støjen. Vi er desværre i opposition til flertallet i byrådet, inklusive borgmesteren, og jeg er meget træt af, at de andre partier ikke vil handle på støjproblemerne. Det håber jeg ændrer sig meget snart!