Debat: Vi ønsker også borgermøde om plejehjem i Tune

Debat: Vores byrådskollega Brigitte Jerkel skriver, at hun gerne vil have et borgermøde om det nye plejehjem i Tune. Vi er helt enige. Vi har brug for at mødes med borgerne omkring det nye store byggeri i Lundegårdsparken. Derfor arbejder Social,- Sundheds,- og Psykiatriudvalget nu med at lave en kvalificeret plan for, hvordan et borgermøde kan finde sted, og vi glæder os - lige som Brigitte Jerkel - til at se deres oplæg, ligesom vi håber, at det bliver muligt at mødes fysisk igen.