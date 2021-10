Debat: - Vi har alt for lidt fokus på naturen

Debat: I Solrød har vi en række §3-beskyttede samt Natura 2000 naturområder. Her findes en helt særlig flora og fauna og en række truede arter - såkaldte bilag 4 arter. Men hvad gøres i dag for at bevare disse værdifulde områder? Ikke ret meget. I stedet må hensynet til naturen gang på gang vige for hensynet til nyt byggeri og andre prioriteter i det kommunale budget. Generelt er naturområdet nedprioriteret i Solrød Kommune. Naturen har ikke sit eget budget og naturen har ikke plads i noget udvalg. Kommunens naturafdeling tæller én medarbejder. Til sammenligning har f.eks. Hillerød Kommune 5 fuldtidsansatte i naturafdelingen + 2 fuldtids praktikanter. Og det i en kommune med 50.000 indbyggere, ca. dobbelt så mange som i Solrød.

Vi fik ellers en helt ny naturkvalitetsplan sidste år. Faktisk en meget ambitiøs en af slagsen og rosen var også betydelig, idet mange kommuner end ikke udarbejder sådan en plan. Man glemmer bare at fortælle, at der ved vedtagelsen ikke blev afsat midler til at implementere planen. Det blev der for øvrigt heller ikke til dens forgænger fra 2014. Planen ender derfor formentlig som gode hensigter på glittet papir i en skuffe. Det skortede ellers ikke med opmærksomhed på netop denne problematik med manglende finansiering, da naturkvalitetsplanen skulle godkendes i byrådet. Til eksempel gjorde Grønt Råd opmærksom på dette. Og Grønt Råd er faktisk nedsat af kommunen selv og har en rådgivende funktion i forhold til byrådet og kommunens administration. Tanken bag Grønt Råd er, at det i samarbejde med borgerne skal være med til at sikre bedre beslutninger på naturområdet. Før byrådsmødet i november 2020, hvor naturkvalitetsplanen blev vedtaget, udtrykte Grønt Råd netop denne bekymring. Det kan man læse i referatet: "det meste af Naturkvalitetsplanen kan alene ende med at være hensigter og planlægning om hvad der kan gøres efter 2024?" og "der skal sættes flere penge af til naturindsatserne. Vi er bagefter og der skal gøres en stor indsats, og det kan ikke ske uden ekstra midler" Men lige lidt hjalp det. Planen blev alligevel vedtaget med 0 kr. til finansiering.

Når det kommer til naturforvaltning, så henviser man normalt til, at pleje og naturgenopretning skal udføres efter 'brandmandens lov'. Den siger, at vi først skal sørge for at bevare værdifulde arealer med høj naturværdi, dernæst skal man beskytte og forbedre arealer med potentiale, og først herefter skal man lave ny natur. Ergo burde kommunens fokus være på den udarbejdede handlingsplan, der er at finde bagerst i naturkvalitetsplanen. Her er listet indsatsområder, mål og økonomiske overslag over indsatser i kommunens 6 beskyttede naturområder for at BEVARE de værdifulde arealer, vi allerede har. Og det er ikke mange penge, der er tale om. Desværre er dette blot en gentagelse af historien. Man kan se det i naturkvalitetsplanen fra 2014, hvor der er en lang række forslag til igangsættelse af initiativer. I 2021 er der blot igangsat ganske få af disse tiltag til bevarelse af den særlige natur vi har. Og hvis det går på samme måde med naturkvalitetsplanen 2021, kommer den formentlig også til at ligge og samle støv i skuffen sammen med dens forgænger. Imens forsvinder bilag 4 arterne én efter én, for aldrig at vende tilbage.