Debat: Veterankortet ikke kun som legitimation i Greve

Sydkysten debat - 20. november 2017 kl. 13:00

Dansk Folkeparti foreslog i sin tid at fejre flagdagen for alle Greves veteraner. Efter års slåskamp, fik vi den endelig gennemført og afholdt første gang i 2013.

I 2016 fik vi så i Greve en veteranstrategi, og nu mener vi i Dansk folkeparti, at tiden er moden til at vi også honorerer dem på anden måde.

I 2010 fik Danmark en veteranpolitik, og her fik veteraner et veterankort. Kortet er først og fremmest et synligt tegn på anerkendelse for tjenesten, men skulle også på sigt give en række særlige fordele. Det er nogen af disse fordele, vi ønsker at give veteraner i Greve.

En veteran skal kunne komme på akutlisten til bolig og have rabat ved brug af svømmehal med mere. Vi håber, at når kommunen går forrest, så vil byens erhvervsliv måske også komme med på ideen for på den måde at sikre veteranerne den anerkendelse, som de har fortjent. En udsendelse kan være hård belastning både fysisk som psykisk og for nogen ramme hele familien.

Dette vil kun være en lille gestus over for veteranerne, men have en stor betydning for den enkelte veteran, hvis vi sikrer, at et veterankort også kan bruges til andet end legitimation.

Liselott Blixt (DF)

Viceborgmester i Greve