Debat: Venstre lader Greves borgere betale millioner af kroner til udligning

Jesper Olsen Vingum har i Sydkysten skrevet om konservativt hykleri - det vil jeg da gerne have lov at svare på.

Nu kender jeg godt nok Jesper Olsen Vingum som venstremand, og det burde han have skrevet, så alle læserne ved, hvor vi har hinanden. Man kan jo godt få den tanke, at han er sendt i byen af de lokale Venstre-folk - med Morten Dahlin og borgmester Beckmann i spidsen.

Fakta er, at Morten Dahlin i pressen stolt kunne fortælle, at Venstre ville forlange, at udlændinge ikke skulle tælle med i udligningsordningen, da det gav socialdemokratiske kommuner flere penge.

Som konservativ kan jeg ikke stemme for noget, som går så hårdt ud over borgerne i Greve. At der er andre som også stemmer imod, det kan vel ikke ligge mig til last.