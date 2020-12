Debat: Venstre i Greve er blevet partiet alle taler om

Der går efterhånden ikke én uge, uden at man skal læse angreb mod Venstre og hvad partiet gør og mener, fra alle andre partier end Venstre selv. Nu skal borgerne få opfattelsen, at Venstre har "tvunget" Socialdemokratiet til at stemme for undersøgelsen af fordelene ved at flytte klubberne ind på kommunens skoler. Et budgetforlig som 19/21 byrådsmedlemmer stemte for, uden protester fra Socialdemokratiet. Nu har Skole- og Børneudvalget haft undersøgt scenariet og kommet frem til at der skal andre løsninger til, hvorfor forslaget blev taget af bordet. Skal Venstre have kritik for dette? Når vi lytter til borgerne og træffer beslutning som følge heraf, så mener Socialdemokraterne at det er politisk spin. Når vi gennemfører høringsprocesser og inddrager borgere, men træffer beslutning der ikke tilgodeser alle interessenter, så er vi lukkede og magtfuldkomne.