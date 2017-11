Debat: Vallensbæks ældre skal have, det de skal have

DF er i valgkampens hede ude at kritisere manglen på et plejehjem med ægtefælleboliger. At DF klandrer mig personligt for ikke at ville afgive ufinansierede valgløfter, tager jeg for det første som et kompliment.

For det andet vil jeg gentage, hvad jeg altid har sagt: Vallensbæks ældre skal have det, de skal have - rette tilbud og rette hjælp på rette tidspunkt, ligesom alle andre borgere. Jeg vil gerne have boliger, der passer til alle faser af livet. Jeg er derfor glad for, at alle partier i kommunalbestyrelsen med næste års budget har afsat midler til at udvide Pilehavehus med almene ægtefælle-ældreboliger, og at vi har fået et flot, nyt seniorbofællesskab centralt i kommunen. Selvfølgelig skal vi bygge plejeboliger, når der er behov. De 46 pladser, vi har, dækker det aktuelle behov.