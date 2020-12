Send til din ven. X Artiklen: Debat: Valgspin - lukning af klubber blev til en vindersag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Valgspin - lukning af klubber blev til en vindersag

Sydkysten debat - 16. december 2020 kl. 14:22 Kontakt redaktionen

Bjarke Abel og Heidi Serny Jacobsen

Byrådsmedlemmer Socialdemokratiet

Når nu Marc Genning fra Venstre i Greve er så optaget af, hvorledes vi socialdemokrater håndterede sagen om lokalplanen for Strandvejen, og kalder den valgkampsspin, så burde han se indad.

For sagen om at placere klubberne på skolerne er et eksempel på, hvorledes Venstre vender på en tallerken.

I budgetforliget i 2019 blev det besluttet, at flytte klubberne ind på skolerne. Et forslag som ikke var vokset i vores baghave, men som var en del af "giv og tag" budgetpakken. Det var tydeligt, at Venstre var initiativtager, og driver af forslaget. Der blev fra borgmesterens side også argumenteret godt og grundigt for forslaget, da det blev vedtaget i byrådet - under store protester fra brugerne af klubberne.

Men henover en nat i november blev Venstre enig med sig selv om, at lade klubstrukturen forblive uændret. En kovending der blev fremlagt som, at det nu var Venstres fortjeneste, at klubberne overlevede i den nuværende struktur, på trods af at man ønskede det modsatte.

Vi er godt tilfredse med den beslutning. Og valgkampsspinnet fra Venstre, kan vel næppe blive større. Således blev Venstres forslag om at lukke klubberne gjort til en vindersag.