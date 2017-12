Debat: Valgresultatet

Sydkystens forside d. 23.11. er en artikel af journalist Spøhr. Den beretter, at Pernille Beckmann fortsætter som borgmester i Greve ved opbakning fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Artiklen rummer også udtalelser fra DF´s Liselott Blixt (LB) og Enhedslisten´s (E) Carsten Oddershede (CO). CO er ærgerlig over, at DF ikke støttede Socialdemokratiet´s (S) borgmesterkandidatur. DF´s krav om hjemsendelse af ikke forfulgte migranter, boliger til trængende danskere frem for til migranter og ingen halalkød i kommunens institutioner var for svære at sluge for CO, som kalder det symbolpolitik. DF skal roses meget for at holde fast i disse beskedne dansk-sindede krav, og S og E skal rises meget for ikke at støtte op om disse enkle DF-ønsker. E´s negative holdning til dansk-sindede emner er der intet nyt i. Men jeg troede naivt, at S var blevet klogere i sin fremmedpolitik, jvf hvad S udtrykker på Christiansborg. Med S´s negative holdning til danskhed er der principielt fortsat kun ét parti, der med sikkerhed vil Danmark ubetinget: DF. Og moralen er fortsat ærgerligt nok, at S endnu ikke er moden til varigt samarbejde med DF. Husk det, DF-politikere.