Debat: Valg i Greve Kommune

2670 Greve

Greve Kommunes byråds beslutning at ved hjælp af at skære ned på antallet valgsteder for at skabe ensartede, er manipulation. At de fleste borgere øst for motorvejen får mindre end en kilometer til et valgsted er løgn. Den offentlige transport holder ikke lige udenfor døren Man burde i stedet se på hvorfor man har så mange vælgere i Hundige i forhold til resten af kommunen. Måske er løsningen at oprette flere end 7 valgsteder. Mange frivillige blev afvist ved sidste valg, så det kan ikke være problemet.