Debat: Uenighed på Christiansborg koster Vallensbæk 10 mio. kr.

Men så vælger regeringen alligevel at foretage en temmelig stor ændring - eller "rette en fejl", som de kalder det. Nemlig at ændre måden, udlændinges uddannelsesniveau opgøres på. Dermed flyttes ved et trylleslag over 700 kr. mio. fra hovedstaden til provinsen - heraf kommer Vallensbæk til at bøde med omkring 10 mio. kr.