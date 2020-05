Send til din ven. X Artiklen: Debat: Udligning løfter velfærden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Udligning løfter velfærden

Sydkysten debat - 13. maj 2020 kl. 17:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endelig kom udligningsreformen, som fordeler penge fra de rige til de fattige.

Aftalen mellem Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet flytter 19,3 milliarder kroner rundt i mellem kommunerne.

Sammen med reformen kom også utilfredsheden fra de kommuner og borgere, som har fået en større regning at betale.

Det er selvfølgelig ikke rart, at skulle betale mere i skat, men når man tænker på, at udligningsreformen sender flere penge til kommuner med mange ældre og børn, kan det være, at regningen glider lettere ned.

Udligning eller omfordeling er nødvendig for at den offentlige service kan have nogenlunde samme niveau overalt i Danmark - med lokale forskelle. Der er stor forskel på borgernes indkomster i de enkelte kommuner, og der er også forskel på, hvor meget borgerne "trækker" på den offentlige service.

De bredeste skuldre skal bære den største byrde, og i et vist omfang er alle partier på Christiansborg da også enige om, at det er nødvendigt med et udligningssystem.

I Danmark hjælper vi hinanden og i grove træk sørger for, at alle kommer med på vognen.

Udligningssystemet hjælper med på vejen og giver et løft af velfærden, hvor det er tiltrængt.

John Wennerwald

Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet