Debat: Tvangsfordeling af kommende gymnasieelever

Sydkysten debat - 05. august 2021

Claus Jensen

Formand: Skole & børneudvalg

Greve Kommune

Som formand for skole- og børneområdet, spurgte min ældste datter mig, om det var rigtigt, at hun kunne risikere, at blive tvunget på et andet Gymnasium end Greve Gymnasium, selvom Greve Gymnasium ligger 1 minut væk, alene grundet hendes forældres indtægt ? Svaret er ja.

Regeringen har sammen med et flertal besluttet, at unge i de større byer ikke længere kan regne med at have en plads på en ungdomsuddannelse i deres lokalområde. Tvangsfordelingen har til hensigt at løse problematikken med integration og parallelsamfund på visse gymnasier. Samtidig afskaffes venteliste på private gymnasier, og der lægges loft på antallet af elever.

Min datter forstår ikke, at hun skal være en ludo brik, i en fejlslået integration i vores nabokommuner, og at skulle f.eks til Høje-Taastrup, med 1 times transport til følge.

Hun vil være i sit nærmiljø med venner og sit netværk, og det vil aldrig blive det samme udenbys.

Som far med et liberalt syn er jeg frustreret over, at regeringen virkelig vil statsstyre og fratage de unge deres frie valg til et uddannelsessted. Jeg frygter, at unge vælger deres drømmeuddannelsen fra, og går andre veje. Jeg ønsker at råbe Christiansborg op, så kommunens børn kan gå på Greve gymnasium, hvis de vil.