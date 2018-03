Debat: Tusind tak til Rotary og fritidsudvalget i Solrød kommune

De har ar på sjælen, er traumatiserede og deres børn har oplevet ting, som vores børn forhåbentlig aldrig vil blive udsat for. Der skal ikke mange tiltag til, for at skabe glæde i deres hverdag og de er dybt taknemmelige for den hjælp og støtte de får. Så derfor tusind tak til Rotary for at donerer cykler til 24 børn og tusind tak til fritidsudvalget for at bevillige penge til vores arbejde i integrationsgruppen og til vores frivilliglager.