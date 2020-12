Debat: Trygheden varetages i ny politiaftale

Forleden faldt politiaftalen på plads, og den er Dansk Folkeparti en del af. Den skal vi være stolte af. Særligt efter et år, som har haft flere skyderier her i Greve-området. Vi vil ikke finde os i kriminalitet af nogen art, og denne politiaftale hjælper os med at sige fra. Aftalen giver os nemlig rigtig meget. Vi får 20 nye nærpolitistationer og 110 ekstra lokalbetjente landet over. Det er noget, som vil give borgerne i Greve og resten af Danmark en følelse af, at der bliver passet bedre på os. Når man hører et skud, så ved man nu, at der er nogle, der er klar til at rykke ud, og at det ikke tager lang tid. Vi kan vinke farvel til utryghed og hilse nærhed og tryghed velkommen med denne aftale. Ekstra lokalbetjente og 20 nye nærpolitistationer er dog ikke det eneste, som aftalen indebærer. Indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg er noget, som vi simpelthen ikke vil finde os i sker i Greve eller i resten af Danmark. Det er kriminelle handlinger, som kan ødelægge et menneske. Derfor er det med en stor glæde, at Dansk Folketinget sammen med de resterende partier har sørget for, at der indføres en politigaranti på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse. Alt i alt vil denne politiaftale give mere tryghed og nærvær fra politiets side. Det er vi i Dansk Folkeparti stolte og glade for at være en del af.