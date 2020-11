Debat: Tryghed skal skabes i hele kommunen og ikke kun i Hundige

Enhedslisten har en politik om, at et stærkt fællesskab og tryghed er vejen frem. Løsninger skal løses og ikke sendes videre til andre kommuner. Derfor er Enhedslisten glad for, at Trygfonden har gives os mulighed for at få del i deres gode projekt Bo Trygt, som gælder hele Greve kommune og ikke kun i Hundige. Enhedslisten håber derfor, at Greve byrådet vil arbejde med at skabe tryghed i hele Greve kommune i fremtiden. Alle borgerne i Greve kommune SKAL have tryghed. Det glæder både med hensyn til kriminalitet og retssikkerhed og alle skal have garanti for et stærkt velfærd! Det kæmper Enhedslisten for!