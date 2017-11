Send til din ven. X Artiklen: Debat: Troværdighed/dømmekraft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Troværdighed/dømmekraft

Sydkysten debat - 20. november 2017 kl. 12:29

Borgmestre skal være troværdige og have dømmekraft - det må Anne Mee Allerslev i København erfare. Hun har lavet fejl - ikke kriminelle, men fejl, som koster hende en politisk karriere. Mangel på dømmekraft, siger nogen. Hun har trukket sig.

Hvad med borgmesteren i Greve?

Jeg er ikke medlem af noget parti - blot for at få det på plads. Men jeg er opmærksom de forskellige kandidaters troværdighed/tillid/dømmekraft.

Jeg bor i Karlslunde med en borgmester, som i Roskilde Ret er blevet dømt til at betale et lån tilbage til sin afdødes moders samlever. Dette på trods af borgmesterens påstande om, at moderens samlevers misbrug af moderens konto: Det kaldes mandatsvig.

Det blev pure afvist af dommeren, som måtte gøre vores borgmester opmærksom på, at hun skulle passe meget på med disse påstande.

Vores borgmester beskyldte ligeledes sin afdøde moder for at arbejde med "sorte penge" og endvidere også for at begå socialt bedrageri.

Alt dette for at undgå at betale gæld, som var lånt til en bil tilbage. (Ifølge sagen om dommen, som blandt andre Ekstra Bladet omtalte)

Mangel på dømmekraft? Vurder selv.

Pernille Beckman blev dømt til at betale hele beløbet samt sagsomkostninger.

Er Pernille Beckman troværdig efter din overbevisning? Har hun dømmekraft efter din mening? Har du tillid?

Dommeren og jeg er af en anden overbevisning.

Otto Iversen

