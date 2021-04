Debat: Trafikstøjen i Solrød glemmes totalt i infrastrukturplan

Den socialdemokratiske regering har ellers et erklæret fokus på trafikstøj, men det er altså ikke noget, vi som udgangspunkt kommer til at nyde godt af her i Solrød Kommune langs Køge Bugt-motorvejen, hvor langt over 100.000 biler hvert døgn suser forbi.