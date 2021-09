Debat: Trafikstøj i Greve

Greve Centrevej er rigtig meget udsat. Her er der målt et støjniveau på op til 90 DB, hvilket er langt over det tilladte. Vi er dagligt plaget af støjen, bla. på grund af store tunge lastbiler, der benytter vejen som genvej i stedet for at bruge motorvejen, traktorer, motorcykler og biler der kører alt for stærkt. Det virker som om at kommunen først nu, nok på grund af kommunalvalget, ønsker at lytte til Greves indbyggere. Det vil være rigtig godt, hvis der er andre i kommunen, med samme problem, vil giver deres mening til kende, så vi kan gøre kommunen opmærksom på, at trafikstøjen er et stigende problem, der skal gøres noget ved nu.