Send til din ven. X Artiklen: Debat: Trættende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Trættende

Sydkysten debat - 28. december 2020 kl. 10:58 Kontakt redaktionen

John T. Olsen, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Greve

Det er efterhånden trættende at konstatere, at Venstres nyvalgte gruppeformand i Greve byråd bruger Sydkystens debatspalter for at fortsætte med at smide om sig med dels dårlig julestemning, men især usandheder.

Jeg agter ikke deltage i den konkrete debat mere: Marc vil du noget, så ring til mig.

Til andre læsere kan jeg oplyse, at Marc Gennings seneste forsøg fra d. 16. december på at gengive forløbet omkring lokalplanen for strandvejen alene står for hans egen regning.

Jeg vil igen minde Marc om, at det var os sammen med Konservative og Enhedslisten, der pressede på, for at få lavet lokalplanen om - ikke flertallet, som jo består af LA, DF og Venstre.

1.200 borgere har underskrevet modstanden mod etageboligerne, og blot 57 % i byrådet stemte for lokalplanen - 12 ud af 21 mandater.

Jeg overlader det til vælgerne at vurdere forløbet.

Glædelig jul til alle - også Marc Genning og Venstre.