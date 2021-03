Debat: Tillykke til borgerne

Tillykke med at der ikke placeres et byggeri på Tranevej på 3 etager, jf. en afgørelse fra februar fra Planklagenævnet.

Det var på en borgervandring initieret af grundejerforeningen, at jeg blev overbevist om, at noget var ravruskende galt i lokalplanen. Som medlem af Planudvalget kunne jeg se, at på trods af at lokalplanen ikke var ret gammel på det tidspunkt, så var den en ommer. Det var især for åben til fortolkning.