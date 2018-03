Debat: Til Henrik Stuckert

HS burde vide, at Greve Kommunes affaldsordning er til udløb i august 2019. Endvidere burde HS vide, at en lang række øgede krav til genanvendelse skal indskrives i den kommende løsning. Det er lov, som Greve Kommune skal overholde.

Vi har derimod travlt med at afdække Greve Kommunes behov. Administrationen ligger op til, at det nye Bygnings,- Trafik,- og Miljøudvalg skal tage en beslutning allerede i marts 2018. Og her misforstår HS vores og Socialdemokratiets holdning til sagen. Vi mener ikke, at en så omfattende ændring i vores affaldsordning skal hastes igennem. Men det haster derimod med at få igangsat høringsproces og borgermøde.