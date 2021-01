Debat: Tid til samarbejde

Det startede med, at Pensionisthaverne og 3 andre nyttehaver fik en vild takststigning på + 260 % - opkrævet ganske urimeligt med tilbagevirkende kraft. På den baggrund er Pensionisthaverne i Hundige desværre ophørt med at eksistere, ligesom flere andre nyttehaveforeninger i Greve ligger på gravens rand.

Vores ophav gør, at disse sager har en særlig plads i vores politiske kompas. Det ved mange. Kolonihavelivet havde sit afsæt især i arbejderkulturen, og virker i dag som bekendt som frirum og vigtigt socialt mødested.

Vi har foreslået på byrådsmødet i december måned, at byrådet afholder et temamøde om hele området, med deltagelse af faglighed fra kolonihaveforbundet. Så vi én gang for alle kan danne en langsigtet ramme.