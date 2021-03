Debat: #TextMeWhenYouGetHome

Debat: Forestil dig, at du netop er stået af toget på vej hjem fra arbejde sent om aftenen. På vej ned ad stationstrappen møder du en kraftig lugt, der består af hash og krudt. I baggrunden hører du en flok unge, der griner og råber højlydt. I din ene hånd har du din telefon, som er klar til at ringe. Din

anden hånd klemmer om ine nøgler i lommen. Du hører et brag og sætter tempoet op i frygt for, at der snart kommer et stk. fyrværkeri flyvende forbi dig.