Debat: Tesfayes forståelse for Vestegnen er røget ud sammen med Adidas-jakken

Sydkysten debat - 18. april 2021 kl. 12:53 Kontakt redaktionen

Sadek Al-Amood, regionsrådskandidat for SF i Region Hovedstaden

I onsdags kunne man læse i lokalavisen Sydkysten, at Mattias Tesfaye har været ude med partifæller og snakket om Socialdemokratiets nye infrastruktur-udspil. Der blev de så enige med sig selv, om at det er den bedste løsning for Vestegnens transportudfordringer, de er kommet ud med.

Man skulle tro, at Tesfayes fornemmelse for Vestegnen lå i den Adidas-jakke, som røg ud, da ministerbilerne ankom. For det infrastrukturudspil, med sine ellers flotte formuleringer, løser virkelig ingenting for Vestegnens borgere. Lad os tage den planlagte BRT-rute (Bus Rapid Transit) fra Ishøj til Lyngby som eksempel. Enhver, som har været med den nuværende 400S ved, at det snarere er en snørklet rute end trafikpropper, som gør den ikke-attraktiv for borgere at tage på tværs af S-togsnettet. Derfor vil en BRT-løsning ikke være nær så effektiv til at tiltrække folk fra privatbiler til den kollektive trafik.

Her ville etableringen af et decideret letbanenet være langt bedre. Det ville skabe et klart og simpelt transportnet på Vestegnen med nemme muligheder for at komme på tværs af S-togsnettet og ud i områderne længere væk fra stationerne. I eksemplet med 400S, så ville en sådan letbane endda kunne anlægges som hurtig S-togslignende bane på nogle af de lange strækninger, som mellem industriområdet ved Vejleåvej og City 2 i Høje Taastrup.

Jeg anerkender, at Tesfaye og Socialdemokratiet har gode intentioner med deres udspil. Men det kan være svært at ramme rigtigt, hvis man tager ministerbilen, og ikke 400S, på arbejde.