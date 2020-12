Debat: Tang: En ressource

Tang er også værdifuldt. Her i Greve er vi vant til at se på tang som en plage. Fedtemøg rådner nemt og lugter forfærdeligt, og vi bruger mange penge på at fjerne tang hvert år. Men ud over fedtemøg skyller også store mængder ålegræs op. Ålegræs rådner ikke som tang. Tørret er planten yderst holdbar og kan bl.a. bruges som isoleringsmateriale i huse. Det arbejder Møn Tang med.