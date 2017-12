Debat: Tak

Der må være flere mennesker i Greve, som kan overbevises om, at vores politik er rigtig - vi skal blot have fundet metoden. I partiet sætter vi os nu ned og reflekterer lidt over fremtiden - den kender vi ikke helt endnu. Skulle nogen af jer være interesseret i at være med, så kontakt os endelig - nemmest via vores hjemmeside eller via FB. Hjemmesiden styres af John B. og FB af Sanne M. En kæmpe hilsen til jer alle fra.