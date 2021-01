Debat: Tak til alle arbejdsgrupper der stadig holder Danmark i gang

Ronni Mark Nielsen Kandidat for Venstre

Greve til Kommunalvalget

Industrien skal stadig holdes i gang, det samme gør selv gældende for alle ender af byggeri. Uanset om du går som håndværker på en byggeplads, byggelederen eller butikspersonalet for at håndterer de professionelle.