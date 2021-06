Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tak til Strandcentret Plejecenter i Greve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tak til Strandcentret Plejecenter i Greve

Elsa Jonesco - datter til forhenværende beboer.

Plejecentret skal have stor ros for den kærlige omsorg og respekt, de viser beboerne på centret - hver dag (og nat). Altid imødekommende ved forslag og ønsker fra beboeren og dennes familie. Som pårørende kan man måske være tilbageholdende med at fremsætte ønsker om ændring i behandling eller procedurer - bange for at det opfattes som klager med dertil hørende negativ indvirkning på dagligdagen for beboeren. Man hører jo så mange dårlige historier om plejehjem og ligegyldighed i behandlingen af beboerne.

Men ikke i Strandcentret. Her opfattes spørgsmål til behandling og pleje ikke som klage men som positiv dialog - for "familie og plejere er jo et team, som ønsker det bedste for beboeren". Og det er ikke blot en floskel.

Min mor flyttede ind i den dejligste plejebolig i september sidste år men nåede desværre kun at bo på Strandcentret i 7 måneder, inden hun gik bort - 95 år gammel. På trods af corona-restriktioner (som blev håndteret nænsomt af medarbejderne) var det de bedste 7 måneder for min mor (og mig) i mange år.

Mange tak til Strandcentret for empati, kærlig omsorg og respekt over for min mor.