Debat: Tak for valget

Socialdemokratiet gik til valg på at forbedre de nære velfærdsområder ved at hæve skatten lidt. Det fik vi helt sikkert lidt tæv for.

Derfor er det godt at se, at V, DF og LA i deres fremsendte pressemeddelelse angående deres konstitueringsaftale skriver følgende 'Udgangspunktet er et uændret skatteniveau, medmindre der ikke kan findes andre finansieringsformer'. Det er godt for det fremtidige samarbejde, at der lyttes.