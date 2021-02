Debat: Svar til K . Jerkel omkring lærere

I Sydkysten skriver Kenneth Jerkel fra Socialdemokratiet, at sygefraværet blandt skolelærere i Greve lå over landsgennemsnittet i 2019 ifølge den liberale tænketank Cepos, og vi skaber bedre trivsel med flere skolelærere.

Når man ser på sygefraværet for 2020 i den nye undersøgelse kan man konstatere et fald i sygefraværet i Greve på over 20%, hvoraf de seks måneder er under Corona med smitte på skolerne. Samtidig var der perioder med hjemmeundervisning, som flere lærere syntes var mentalt hårdt, hvilken kan påvirke resultatet.