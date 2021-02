Send til din ven. X Artiklen: Debat: Svar til Ivar Lindemark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Svar til Ivar Lindemark

Sydkysten debat - 03. februar 2021 kl. 15:35 Kontakt redaktionen

Niels Hörup (V)

Borgmester i Solrød

Kære Ivar

Du kender mig, og du ved, at jeg elsker dialogen og samspillet med borgerne, særligt når det sker ansigt til ansigt, for der mener jeg, at man får den mest givende og meningsfylde samtale. Det er når vores meninger brydes og argumenter "afprøves", vi bliver klogere på hinanden og verden. Derfor er man også altid velkommen til at kontakte mig, men de ord, du har taget fra min Facebookprofil, har du taget ud af en sammenhæng. De er skrevet til mulige nye Venstre-kandidater, der kunne have lyst til at stille op til kommunalvalget, som gerne vil have en fortrolig snak.

Når man som borger gerne vil have svar på spørgsmål om sager, hvor kommunen er myndighed, opfordrer jeg altid til, at man sender en mail til min officielle borgmester mail, så henvendelsen kommer ind ad de rette kanaler. Jeg er selvfølgelig ked af, at din mail til min private mailboks er blevet væk i vrimlen. Du er meget velkommen til at skrive igen på borgmester@solrod.dk

Jeg husker udmærket vores samtale sidste år, og jeg husker, at jeg sagde, at jeg ikke ville stemme for et nyt biogasanlæg, der blev dobbelt så stort, som vores nuværende anlæg - tanker der var fremme i starten, som senere blev halvveret. Den holdning står jeg naturligvis ved, og et eventuelt nyt biogasanlæg bliver ikke dobbelt så stort som Solrød Biogas.

Jeg står også ved, at jeg er fortaler for den grønne omstilling og for biogas. Biogas er en fantastisk ressource og et meget effektivt middel, vi kan anvende til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Ud over den åbenlyse klimagevinst ved, at vi kan være med til at sikre, at madaffald bliver genanvendt, åbner et biogasanlæg mere også op for muligheden for, at vi kan få endnu mere lokal, grøn biogas, som kan omdannes til lokal fjernvarme. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen - drivhusgasser kender hverken kommune- eller landegrænser. Klimakrisen er global, men vi kan gøre vores lokalt for at mindske krisen, og det har således intet at gøre med "kommunens politiske spil", som du skriver.

Hvis du mener, at din retssikkerhed er blevet tilsidesat, vil jeg naturligvis opfordre dig til at rette henvendelse til de relevante klageinstanser. Ingen må ikke være i tvivl om, at alle Solrød Kommunes borgere og virksomheder er lige vigtige, og naturligvis skal Solrød Kommune overholde loven; og det gør vi.

Jeg værdsætter, at du og din familie har været meget aktive i processen om den eventuelle etablering af et nyt biogasanlæg. Det er altid dejligt med engagerede borgere. Jeg er dog på ingen måde enig i din præmis om, at et biogasanlæg mere vil være en ulempe for Solrød Kommunes borgere - tværtimod i min optik, vil det være en stor fordel i den grønne omstilling på vej mod CO2-reduktion på min. 70% i 2030."