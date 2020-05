Send til din ven. X Artiklen: Debat: Svar på Åbent brev om plejecenter i Tune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Svar på Åbent brev om plejecenter i Tune

Sydkysten debat - 16. maj 2020 kl. 14:00

Greve Kommunes ældre fortjener, at der er tryghed omkring deres alderdom. Derfor skal Greve Kommune kunne tilbyde de plejepladser, der bliver brug for. Det er byrådets fokus, og derfor går vi snart i gang med at bygge Greve Kommunes næste plejecenter tæt ved Tune Skole, Lunden. Placeringen har borgerne selv peget på, og byrådet har efterfølgende vedtaget den.

Lissa Galle skriver nu i et åbent brev til byrådet, at plejecentret ville ligge bedre ved Tunehallerne. Og hun beskylder mig og byrådet for, at vi ikke har vendt hver en sten i sagen, ligesom hun mener, at vi bør tale med ministeren om den støjzone, som forhindre en placeringen ved hallerne.

Som mange vil vide har byrådet vendt mange stene og være i dialog med de skiftende ministre på området. Den nuværende minister, Simon Kollerup har senest gjort os opmærksom på, at det vil vare flere år, før vi kan få besked om, hvorvidt støjzonen bliver ændret eller ej.

Det skal kommunes ældre ikke vente på. De skal vide, at der er plads til dem på et plejecenter, hvis de får brug for det. Derfor går vi i gang nu, og i 2025 står der et plejecenter klar i Tune.

Pernille Beckmann (V)

Borgmester i Greve