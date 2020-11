Send til din ven. X Artiklen: Debat: Svanemærkede institutioner - ja tak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Svanemærkede institutioner - ja tak

Sydkysten debat - 14. november 2020 kl. 12:04 Kontakt redaktionen

Af Bjarke Abel, Mikkel Witthøft og Heidi Serny Jacobsen, Socialdemokratiet, Greve Byråd

Der skal bygges flere institutioner i Greve, for der kommer flere børn i de kommende år og det er jo dejligt.

Det vil koste 5,6 mio kroner ekstra, hvis byggeriet skal være svanemærket og det har vi sat af i vores budget.

For det er ikke nok, at vi taler om det, når vi er på besøg i andre kommuner, hvor alle fra udvalget er enige om, at det ville være super, hvis vi selv kunne bygge den slags.

Vi skal sætte handling bag og sætte penge af til det, når vi så skal bygge nyt. Det har vi gjort, for det er et vigtigt næste skridt for os.

Et svanemærket byggeri er et godt valg for miljøet og for de mennesker, der skal opholde sig i bygningen. Mærket stiller nemlig skrappe krav til både materialer, byggeprocessen og brugsfasen.

Vi vil det bedste for vores børn og for vores miljø og derfor giver det så god mening at bygge Svanemærket. Desværre var der ikke opbakning til dette og det er en af grundene til, at vi i år, ikke kunne gå med i budgetforliget.