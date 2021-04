Debat: Stressramte i Folketinget

Den seneste tids sygemeldinger har desværre været af sådan en karakter, at det skaber grobund for tanker om snyd og bedrag. Almindelige lønmodtagere har ikke skyggen af samme muligheder og vilkår for at træde tilbage fra arbejdspresset i en periode for at få ro. Hvis de træder forkert eller sygemeldes i en længere periode, risikerer de at miste jobbet.