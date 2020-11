Debat: Strandvejen er noget særligt, derfor har vi lyttet ekstra til borgerne

Bjarne og Dorte er utilfredse med lokalplanerne for Strandvejen, og det har de naturligvis ret til. Men de skriver også i et læserbrev, at borgerne ikke er blevet hørt i forbindelse med lokalplanerne, og det er forkert. I virkeligheden har vi gennemført en ekstraordinært lang og inddragende proces, hvor vi blandt andet holdt et ekstra borgermøde, som betød, at vi modtog virkeligt mange gode forslag til ændringer. Alle ændringer peger ikke i samme retning, men vi har læst og vurderet alle forslag, hvorefter vi reviderede lokalplanerne, så der for eksempel er mere afstand til skel, beskyttelse mod indbliksgener ligesom bygninger i to etager altid skal have erhverv i nederste etage. Alt blev ikke præcist sådan som læserbrevsskribenterne helst ville have det, men på mange punkter, blev de imødekommet. Strandvejen er noget særligt, og derfor skal alle bygninger heller ikke været ens. Derfor tillader de nye lokalplaner, at der fortsat i særlige tilfælde er plads byerhverv og attraktive boliger. Vi vil gerne bruge anledningen til at sige tak til alle de borgere, som tog sig tid til at blande sig i debatten, og vi håber, at vi sammen kan glæde os over resultatet.