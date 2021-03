Send til din ven. X Artiklen: Debat: Strandens Hus er en gevinst for hele Solrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Strandens Hus er en gevinst for hele Solrød

Sydkysten debat - 20. marts 2021 kl. 14:41 Kontakt redaktionen

Jonas Ring Madsen

Socialdemokratiet

Byrådsmedlem i Solrød Kommune Strandens Hus bliver et stort aktiv for hele Solrød Kommune og i Socialdemokratiet er vi glade og stolte over, at det lykkedes at få Strandens Hus med i budgetaftalen for 2019.

I forbindelse med kommunalvalget var et af vores valgløfter, at vi ville arbejde på, at få etableret et Strandens Hus for enden af Østre Strandvej. Vi mener, at der er behov for at sted på stranden, der kan danne rammen om nye og flere fællesskaber på tværs af generationer og fritidsinteresser. Stranden er kommunens største aktiv og derfor er vi glade for, at stranden bliver sat i scene med dette projekt, så endnu flere kan komme til at nyde vores skønne strand.

Grunden, som Strandens Hus kommer til at ligge på, er, mildest talt, mere end almindeligt saneringsmoden, herunder parkeringspladsen på hjørnet af Gammel Køgevej. Derfor kommer nærområdet til at opleve et tiltrængt kvalitetsløft der hæver herlighedsværdien betragteligt. Vi er i øvrigt meget optaget af, at så meget af den eksisterende natur i området, herunder de store træer, består og det tager projektet højde for.

Med Strandens Hus skaber vi altså et nyt, bedre og anderledes "havnemiljø uden havn", som kan danne rammerne for en bedre og mere interessant udnyttelse af strandområdet til glæde og gavn for alle. Med etablering af Strandens Hus smider vi dermed første anker i en, forhåbentligt, vedvarende udvikling langs stranden med fokus på flere anvendelsesmuligheder af naturen og flere fritidsaktiviteter i vand og på strand.