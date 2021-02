Debat: Stor risiko for en de facto lukning af aktivitetscentret

Steen Skovhus

Ishøjlisten

I Lokalavisen Sydkysten d. 17. februar forsøger formanden for Social og Sundhedsudvalget Merete Amdisen at mane et sejlivet rygte i jorden. Aktivitetscentret på Kærbo skal ikke lukke, siger hun. Men i samme artikel gør hun også klart, at det er intentionen at ændre de fysiske og organisatoriske rammer. Argumentationen er, at man ikke har kunnet komme på plejecentret på grund af den aktuelle corona-situation, men det gælder jo alle kommunens foreningslokaler.